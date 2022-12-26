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МО РФ: уничтожен пункт ремонта техники боевиков в районе Краматорска, там находилось две РСЗО HIMARS

14:03 26.12.2022
Также там находились две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники, добавили в Минобороны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российские военные уничтожили пункт ремонта вооружения и техники украинских боевиков в районе Краматорска, где находились две американские РСЗО HIMARS, две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять буксируемых гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники. С таким заявлением выступил в ходе брифинга 26 декабря официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также он сообщил об ударе по командному пункту бригады украинских боевиков в Краматорске. По словам представителя российского оборонного ведомства, уничтожено более 35 украинских боевиков, среди которых пять старших офицеров. Кроме того, в ходе наступления на Донецком направлении Вооруженные силы РФ заняли выгодные рубежи и позиции.

Конашенков рассказал и об успехах наших сил ПВО. Так, за сутки уничтожены семь украинских беспилотников, перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM.

Ранее Минобороны России показало видео с боевой работой расчетов буксируемых пушек «Гиацинт-Б» в ходе спецоперации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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