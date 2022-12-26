ФСБ сообщила о ликвидации на границе украинских диверсантов

При себе у диверсантов находились немецкие пистолеты-пулеметы, боеприпасы, приборы связи, навигации и большое количество взрывчатки.

© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ ликвидировали четверых диверсантов на границе Брянской области с Украиной. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

«ФСБ России на государственной границе РФ ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области с Украины», - говорится в сообщении ведомства.

При себе у бойцов диверсионной группы находились немецкие пистолеты-пулеметы, боеприпасы, приборы связи и навигации. Кроме того, на месте боестолкновения обнаружены средства для совершения терактов - четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Ранее стало известно, что спецназ ФСБ совместно с сотрудниками Следственного комитета на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»*. Эмиссары международных террористов занимались вербовкой и отправкой боевиков на Украину и в Сирию, а также занимались финансированием терроризма.

* ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.