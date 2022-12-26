Раскрыты подробности деятельности террористов, отправлявших боевиков в Сирию и на Украину

На данный момент организатор террористической группировки, а также десять ее участников заключены под стражу.

© Видео: СК РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ

В Следственном комитете России раскрыли подробности деятельности террористического сообщества, которое занималось переправкой боевиков на территорию Сирии и Украины.

На данный момент организатор террористической группировки, а также десять ее участников заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что спецназ ФСБ вместе с сотрудниками Следственного комитета пресекли деятельность сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство»*.

Как удалось выяснить правоохранителям, в период с 2010 года 19 граждан РФ организовали на Урале и Северном Кавказе межрегиональную сеть по ресурсному снабжению международной террористической организации.

«Члены сообщества осуществляли переправку жителей Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики и Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации», - сказал и.о. старшего помощника руководителя СУ СК по ХМАО Олег Меньших.

Кроме того, утверждается, что участники группировки финансировали терроризм, а также совершали действия по оправданию такой деятельности.

После того как организации была выявлена, соучастники бежали с мест своего проживания и скрывались на территории ХМАО, а также в Дагестане, Чечне и Тюменской области, затем их задержали. Еще восемь членов сообщества объявили в международный розыск.

*ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.