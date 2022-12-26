ФСБ показала кадры с места ликвидации на границе украинских диверсантов
Уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области из Украины
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности России показала видео с места ликвидации на границе украинских диверсантов. На опубликованных кадрах рядом с боевиками лежит иностранное оружие.
Как сообщили в российских спецслужбах, на государственной границе РФ сотрудникам ФСБ удалось ликвидировать украинскую диверсионно-разведывательную группу.
«В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области из Украины», - говорится в сообщении.
Было уточнено, что у украинских боевиков были обнаружены немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer, а также боеприпасы к ним. Кроме того, диверсанты имели при себе приборы связи и навигации, а также четыре СВУ.