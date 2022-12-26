В стране и мире ФСБ показала кадры с места ликвидации на границе украинских диверсантов Анна Назайкина Уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области из Украины © Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: Федеральная служба безопасности России показала видео с места ликвидации на границе украинских диверсантов. На опубликованных кадрах рядом с боевиками лежит иностранное оружие. Как сообщили в российских спецслужбах, на государственной границе РФ сотрудникам ФСБ удалось ликвидировать украинскую диверсионно-разведывательную группу. «В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области из Украины», - говорится в сообщении. Было уточнено, что у украинских боевиков были обнаружены немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer, а также боеприпасы к ним. Кроме того, диверсанты имели при себе приборы связи и навигации, а также четыре СВУ. Экспертное мнение и аналитика