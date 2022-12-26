«Бук» стоит стеной: кадры работы расчетов подразделений ПВО ЮВО в зоне спецоперации
Минобороны России показало кадры работы наших «Буков» в зоне спецоперации. Воздушные цели уничтожают расчеты подразделений ПВО Южного военного округа.
«Подразделения войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил России в течение месяца остановили в небе над южным участком проведения СВО более двадцати попыток нанесения преступных ударов по гражданской инфраструктуре и объектам мирного населения», - говорится в сообщении.
Как сообщили в российском оборонном ведомстве, комплексы объединены в единую огневую систему. Это позволяет круглые сутки обнаруживать, сопровождать и уничтожать разные типы воздушных целей.
Так, боец с позывным Щит заявил, что его подразделение уничтожило десяток реактивных снарядов от вражеского РСЗО HIMARS американского производства. При этом «Бук», по признанию военнослужащего зарекомендовал себя с лучшей стороны.
Ранее публиковались кадры ударов «Гиацинтов» по врагу в зоне специальной военной операции.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов