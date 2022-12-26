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«Бук» стоит стеной: кадры работы расчетов подразделений ПВО ЮВО в зоне спецоперации

12:12 26.12.2022
Как сообщили в российском оборонном ведомстве, зенитные ракетные комплексы объединены в единую огневую систему. Это позволяет круглые сутки обнаруживать, сопровождать и уничтожать разные типы воздушных целей. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало кадры работы наших «Буков» в зоне спецоперации. Воздушные цели уничтожают расчеты подразделений ПВО Южного военного округа. 

«Подразделения войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил России в течение месяца остановили в небе над южным участком проведения СВО более двадцати попыток нанесения преступных ударов по гражданской инфраструктуре и объектам мирного населения», - говорится в сообщении.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, комплексы объединены в единую огневую систему. Это позволяет круглые сутки обнаруживать, сопровождать и уничтожать разные типы воздушных целей. 

Так, боец с позывным Щит заявил, что его подразделение уничтожило десяток реактивных снарядов от вражеского РСЗО HIMARS американского производства. При этом «Бук», по признанию военнослужащего зарекомендовал себя с лучшей стороны. 

Ранее публиковались кадры ударов «Гиацинтов» по врагу в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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