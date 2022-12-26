Армия «Бук» стоит стеной: кадры работы расчетов подразделений ПВО ЮВО в зоне спецоперации Как сообщили в российском оборонном ведомстве, зенитные ракетные комплексы объединены в единую огневую систему. Это позволяет круглые сутки обнаруживать, сопровождать и уничтожать разные типы воздушных целей. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало кадры работы наших «Буков» в зоне спецоперации. Воздушные цели уничтожают расчеты подразделений ПВО Южного военного округа. «Подразделения войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил России в течение месяца остановили в небе над южным участком проведения СВО более двадцати попыток нанесения преступных ударов по гражданской инфраструктуре и объектам мирного населения», - говорится в сообщении. Как сообщили в российском оборонном ведомстве, комплексы объединены в единую огневую систему. Это позволяет круглые сутки обнаруживать, сопровождать и уничтожать разные типы воздушных целей. Так, боец с позывным Щит заявил, что его подразделение уничтожило десяток реактивных снарядов от вражеского РСЗО HIMARS американского производства. При этом «Бук», по признанию военнослужащего зарекомендовал себя с лучшей стороны. Ранее публиковались кадры ударов «Гиацинтов» по врагу в зоне специальной военной операции. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика