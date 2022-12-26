Небо под замком: кадры работы российских С-300 в зоне СВО

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Огненный хвост ракеты от С-300В освещает небо так, что ночь легко перепутать с рассветом. Зенитная ракетная система противовоздушной и противоракетной обороны обеспечивают надежную защиту от нападения с воздуха.

В зоне специальной военной операции комплекс используется для прикрытия войсковых группировок РФ. С-300 способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 200 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей.

«С начала специальной военной операции нами были поражены такие цели, как тактические ракеты "Точка-У", ракеты РСЗО "Ольха", "Ураган", а также беспилотники советского производства типа "Стриж", стоящие на вооружении у Украины», - поделился командир батареи с позывным Жуков.

С-300 имеет высокопроходимое гусеничное шасси. Данная платформа позволяет расчетам комплекса совершать марши по пересеченной местности и занимать огневые позиции без предварительной подготовки.

Если такой комплекс заступает на боевое дежурство, у противника не остается шансов. С-300В может поражать не только все типы аэродинамических целей - самолеты, вертолеты, беспилотники, но и тактические ракеты. В случае угрозы с неба этот комплекс - спасение для тех, кто на земле, поэтому в зоне специальной военной операции и на приграничных территориях С-300В работают в круглосуточном режиме.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов