Круглосуточная защита: как российские ЗРК С-300В сбивают цели боевиков в небе над зоной СВО

В случае воздушной атаки этот комплекс - спасение для тех, кто на земле, поэтому в зоне спецоперации и приграничных территориях С-300В работают круглосуточно.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Огненный хвост ракеты от С-300В освещает небо так, что ночь легко перепутать с рассветом. На секунды шлейф исчезает, но вот - яркая вспышка в облаках - «Точка-У», выпущенная украинскими вооруженными формированиями, сбита. Шансов долететь до цели - то есть до позиций российских военнослужащих - у нее не было. «Точку» засекли сразу после пуска - примерно в 70 километрах от наших позиций. Для комплекса С-300В - это незначительная дистанция.

«Батарея С-300 способна брать на сопровождение цели дальности до 204 километров и на высоте до 30 километров. При этом поражать их конкретно этими ракетами - на дальности до ста километров», - рассказал командир батареи с позывным «Жуков».

У батареи С-300В на вооружении - несколько типов ракет. Они способны подавить любую атаку в небе.

«С начала специальной военной операции нами были поражены такие цели, как тактические ракеты "Точка-У", ракеты РСЗО "Ольха", "Ураган", а также беспилотники советского производства типа "Стриж", стоящие на вооружении у Украины», - добавил командир батареи с позывным «Жуков».

Точные координаты целей - на многоканальной станции российского комплекса. Машина, оснащенная мощными радиолокаторами, может находиться как рядом с пусковой установкой, так и в нескольких километрах от нее.

«Многоканальная станция наведения ракет обнаруживает цель, сопровождает и передает все данные на пусковую установку. И пусковая установка - начальник расчета - производит пуск ракеты», - сказал начальник расчета ЗРК С-300В с позывным «Спартак».

Если такая зенитка заступает на боевое дежурство, у противника не остается шансов и на массированные атаки. У многоканальной станции на сопровождении могут находиться до 12 воздушных целей. Одна пусковая установка разом их не отработает. Но комплекс включает несколько боевых машин. Каждая из них - несмотря на внушительные габариты - приводится в боеготовность за несколько минут. Также резво установка способна перемещаться с одной боевой позиции на другую.

Вес каждого контейнера вместе с ракетой - около 4 тонн. И, несмотря на такую мощь, пусковая установка будет готова к перемещению на новую боевую позиция уже спустя две - максимум три минуты. Техника мобильна, она на гусеничном ходу и за день меняет несколько локаций

В случае воздушной атаки этот комплекс - спасение для тех, кто на земле. Поэтому в зоне спецоперации и приграничных территориях С-300В работают круглосуточно. Защищая вместе с расчетами других подразделений противовоздушной обороны не только военные объекты, но и населенные пункты.

Ранее начальник войсковой ПВО Вооруженных сил РФ Александр Леонов заявил, что по состоянию на 25 декабря в ходе специальной военной операции российские войсковые средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 160 украинских самолетов, три тысячи БПЛА, а также 1700 ракет и реактивных снарядов, что составило более 60% от суммарных потерь противника в воздухе. Он также подчеркнул, что среди сбитых снарядов есть ракеты западного производства.