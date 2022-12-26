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Командир батареи С-300В рассказал о преимуществах ЗРК и сбитых целях в ходе СВО

Максим Крюков
07:00 26.12.2022
По его словам, комплекс может одновременно сопровождать до двенадцати целей, при этом обстреливать шесть из них.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300В способен сопровождать вражеские цели на дальности свыше двухсот километров и на высоте до тридцати километров. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал командир батареи с позывным «Жуков».

«Зенитная ракетная система С-300 предназначена для поражения вертолетов, самолетов противника, а также других аэродинамических и баллистических целей. Батарея С-300 способна брать на сопровождение цели дальности до 204 километров и на высоте до 30 километров. При этом сопровождать их конкретно этими ракетами - на дальности до ста километров», - сказал он.

Также, по его словам, ЗРК может одновременно сопровождать до двенадцати целей, при этом обстреливать шесть из них.

«С начала специальной военной операции нами были поражены такие цели, как тактические ракеты "Точка-У", ракеты РСЗО "Ольха", "Ураган", а также беспилотные летательные аппараты советского производства типа "Стриж", стоящие на вооружении у Украины», - добавил командир батареи с позывным «Жуков».

Ранее «Звезда» рассказала, как российские зенитные ракетные комплексы С-300В сбивают цели боевиков в небе над зоной спецоперации. У батареи на вооружении - несколько типов ракет. Они способны подавить любую атаку в небе. Если такая зенитка заступает на боевое дежурство, у противника не остается шансов и на массированные удары.

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