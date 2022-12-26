В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество

В прошлом году российский лидер встречал этот праздник на богослужении в храме в Ново-Огареве.

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на Рождество.

«В Рождество (президент России - Прим. ред.) традиционно посещает службу. Будет так и в этом году», - сказал представитель Кремля.

В прошлом году российский лидер на Рождество был на богослужении в храме в Ново-Огареве. Он находился там вместе с несколькими священнослужителя. Других прихожан в храме не было в связи с эпидемиологической обстановкой.

Следует отметить, что Владимир Путин каждый год проводит этот светлый праздник в одном из храмов, часто отправляется в регионы.