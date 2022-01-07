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Путин поздравил россиян с Рождеством

Алексей Курильченко
09:42 07.01.2022
Глава государства отметил вклад православной церкви в сбережение культурного наследия и воспитание молодежи.
Путин поздравил россиян с Рождеством
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян с Рождеством Христовым. Послание главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Один из главных и самых любимых христианских праздников, Рождество имеет особый нравственный смысл. Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», - говорится в сообщении.

Путин отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии вносят огромный вклад в сбережение исторического, патриотического и культурного наследия, а также в укрепление института семьи и воспитание молодежи.

«Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов и всего наилучшего», - написал президент.

Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа. Церковь находится на территории его подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

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