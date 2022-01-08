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Песков объяснил, почему Путин был один на рождественской службе

Елизавета Потейчук
17:40 08.01.2022
Дмитрий Песков отметил, что помимо президента на богослужении в храме других прихожан не было.
Песков объяснил, почему Путин был один на рождественской службе
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин во время рождественского богослужения в храме в Ново-Огареве находился один. Российский лидер был в храме без других прихожан из соображений эпидемиологической безопасности.

«Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина одна: эпидемиологические предосторожности», - отметил Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан РФ с Рождеством. Путин отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии вносят огромный вклад в сбережение исторического, патриотического и культурного наследия, а также в укрепление института семьи и воспитание молодежи.

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