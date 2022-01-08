Песков объяснил, почему Путин был один на рождественской службе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин во время рождественского богослужения в храме в Ново-Огареве находился один. Российский лидер был в храме без других прихожан из соображений эпидемиологической безопасности.

«Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина одна: эпидемиологические предосторожности», - отметил Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан РФ с Рождеством. Путин отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии вносят огромный вклад в сбережение исторического, патриотического и культурного наследия, а также в укрепление института семьи и воспитание молодежи.