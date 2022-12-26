Financial Times отметила успешные действия генерала Суровикина в зоне спецоперации

Британское издание обратило внимание на грамотные действия генерала, который смог провести укрепление линии фронта и успешную переброску войск.

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Решения командующего Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерала армии Сергея Суровикина позволили снизить шансы украинских боевиков на успешное наступление на южном направлении, говорится в материале Financial Times.

Кроме того, британское издание обратило внимание на грамотные действия генерала, который смог провести укрепление линии фронта и успешную переброску войск из Херсона.

«Эти более сильные оборонительные позиции снижают шансы на успешное зимнее контрнаступление Украины, которое может отрезать сухопутный коридор, тянущийся вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с Крымом», - приводит выдержку из статьи РИА Новости.

Как ранее отмечал Суровикин, обстановка в городе стала опасной для жизни гражданского населения, в частности, из-за регулярных обстрелов со стороны украинских националистов, угрозы затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Впоследствии из города были эвакуированы все желающие мирные жители.

Позже министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу согласился с предложением Суровикина произвести безопасную переброску личного состава и организовать оборону по рубежу Днепра.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите народных республик Донбасса. Цели СВО - освобождение ЛНР и ДНР, население которых подверглось геноциду со стороны действующего киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины.