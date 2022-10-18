Суровикин: противник целенаправленно бьет по инфраструктуре Херсона

Он отметил, что на данный момент в городе сложилась опасная для местного населения обстановка.

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Командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин в интервью «Звезде» заявил о непростой ситуации на Херсонском направлении.

Он также подчеркнул, что на данный момент в городе сложилась опасная для местного населения обстановка. Суровикин добавил, что ряд факторов не только значительно осложняют быт жителей Херсона, но и создают угрозу их жизням.

«Попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено. В результате в городе затруднен подвоз продуктов питания, наблюдаются определенные проблемы с водо- и электроснабжением», - сказал Суровикин.

По его словам, враг намеренно наносит удары по инфраструктуре Херсона, по жилым домам.