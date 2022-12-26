Организатор приюта в Кемерове, где сгорели 22 человека, признал свою вину

Следствие ходатайствует об аресте организатора приюта Андрея Смирнова на два месяца.

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Организатор частного дома для престарелых в Кемерове, где в пожаре погибли 22 человека, полностью признал свою вину. Об этом заявил следователь СУ СК РФ по региону в ходе судебного заседания. Андрея Смирнова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Ему предъявлено обвинение, предусмотренное ч. 3 ст. 238 УК РФ. Допрошенный в качестве обвиняемого вину в инкриминируемом деянии Смирнов признал полностью», - приводит ТАСС слова следователя.

Кроме того, в Кемерове задержали пожарного инспектора, который участвовал в прокурорской проверке сгоревшего здания.

Напомним, в ночь с 23 на 24 декабря в Кемеровском доме престарелых на улице Таврической произошел пожар. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. По одной из версий, дом престарелых загорелся из-за неисправного работавшего на угле и дровах котла. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.