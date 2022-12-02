«До сих пор не верится»: освобожденный боец ВС РФ поделился эмоциями от возвращения домой

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Освобожденный российский военнослужащий рассказало своих эмоциях после возвращения на родину. По его словам, первым делом он позвонил жене, однако до конца «осознание еще не пришло».

«Еще осознание не пришло. Отзвонился жене, сказал, что люблю и чтобы ждала. Подлатают, подлечат, приеду домой. Сам не верил уже, рукой махнул, а тут — бац! — и я дома. Не верится до сих пор», — сказал мужчина.

На аэродроме Чкаловский в Подмосковье в ночь на 2 декабря приземлился спецборт ВКС России, который доставил на родину 50 освобожденных военнослужащих. Они были возвращены в результате переговорного процесса, многим в украинском плену грозила смертельная опасность. Один из освобожденных военных рассказал, как украинские боевики издевались над пленными.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.