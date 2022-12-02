Армия Угрожали ножом и стреляли рядом: освобожденный военный рассказал об издевательствах в украинском плену Боевики постоянно избивали и оскорбляли пленных, отметил мужчина. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Украинские боевики избивали российских пленных, постоянно оскорбляли и угрожали. Об этом рассказал освобожденный военнослужащий Виталий. По словам мужчины, в плену он находился два с половиной месяца. «И пострелять могли рядышком, чуть ли не в тебя, и поугрожать ножами могли. И просто избивали, при допросах избивали. Старший их офицер постоянно унизительно ко всем относился, постоянно оскорблял», — сказал Виталий. Он отметил, что кормили пленных неудовлетворительно — в обед и вечером давали «по одной маленькой порции». «У них нету ничего человеческого, у них одни только грубости», — добавил военнослужащий. Виталий также передал привет родным и отметил, что надеется поскорее к ним вернуться. Ранее на аэродроме Чкаловский в Подмосковье приземлился спецборт ВКС России, который доставил на родину 50 освобожденных военнослужащих. Они были возвращены в результате переговорного процесса, многим в украинском плену грозила смертельная опасность. Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика