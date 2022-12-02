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Угрожали ножом и стреляли рядом: освобожденный военный рассказал об издевательствах в украинском плену

01:05 02.12.2022
Боевики постоянно избивали и оскорбляли пленных, отметил мужчина.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Украинские боевики избивали российских пленных, постоянно оскорбляли и угрожали. Об этом рассказал освобожденный военнослужащий Виталий.

По словам мужчины, в плену он находился два с половиной месяца.

«И пострелять могли рядышком, чуть ли не в тебя, и поугрожать ножами могли. И просто избивали, при допросах избивали. Старший их офицер постоянно унизительно ко всем относился, постоянно оскорблял», — сказал Виталий.

Он отметил, что кормили пленных неудовлетворительно — в обед и вечером давали «по одной маленькой порции».

«У них нету ничего человеческого, у них одни только грубости», — добавил военнослужащий.

Виталий также передал привет родным и отметил, что надеется поскорее к ним вернуться.

Ранее на аэродроме Чкаловский в Подмосковье приземлился спецборт ВКС России, который доставил на родину 50 освобожденных военнослужащих. Они были возвращены в результате переговорного процесса, многим в украинском плену грозила смертельная опасность.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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