Возвращение на Родину: борт с освобожденными из плена бойцами ВС РФ приземлился в Чкаловском

В плену наши бойцы подвергались не только пыткам, но и моральному давлению, поэтому многим необходима помощь психологов.

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На аэродроме Чкаловский в Московской области приземлился самолет военно-транспортной авиации ВКС России. Спецборт доставил на Родину 50 освобожденных военнослужащих. Они были возвращены из украинского плена в результате переговорного процесса.

В числе освобожденных 12 человек из Донецкой Народной республики, восемь из Луганской и еще 30 бойцов из других регионов. Многим из них в плену грозила смертельная опасность.

Сразу после возвращения, военнослужащих направят в госпитали МО РФ для медицинского обследования и оказания всей необходимой помощи в реабилитации.