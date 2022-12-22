В Генштабе заявили, что ВС РФ поразили более 1 300 критически важных объектов Украины

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские Вооруженные силы с начала специальной военной операции поразили уже более 1 300 критически важных объектов Украины высокоточными ракетами. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«В рамках операции высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1 300 критически важных объектов. Это позволило существенно снизить боевой потенциал украинских вооруженных сил, нарушить систему управления войсками, парализовать работу военно-промышленного комплекса, значительно затруднить военные перевозки», - сказал Герасимов.

Также Герасимов заявил, что с самого начала спецоперации на Украине боевые действия несли ожесточенный характер.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов