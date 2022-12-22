В Генштабе заявили, что ВС РФ поразили более 1 300 критически важных объектов Украины
Удары позволили снизить боевой потенциал украинских вооруженных сил, нарушить систему управления войсками и парализовать работу военно-промышленного комплекса.
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Российские Вооруженные силы с начала специальной военной операции поразили уже более 1 300 критически важных объектов Украины высокоточными ракетами. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«В рамках операции высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1 300 критически важных объектов. Это позволило существенно снизить боевой потенциал украинских вооруженных сил, нарушить систему управления войсками, парализовать работу военно-промышленного комплекса, значительно затруднить военные перевозки», - сказал Герасимов.
Также Герасимов заявил, что с самого начала спецоперации на Украине боевые действия несли ожесточенный характер.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов