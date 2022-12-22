Герасимов констатировал неуязвимость гиперзвуковых «Кинжалов» для ПВО Украины

На Украине гиперзвуковые ракеты впервые применялись в боевых условиях.

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Гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые впервые применялись в боевых условиях на Украине, показали высокую эффективность и неуязвимость к системам противовоздушной обороны противника. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Впервые в боевых условиях применено гиперзвуковое оружие. Авиационный ракетный комплекс "Кинжал" показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине», - заявил Герасимов.

Также Герасимов сообщил, что Вооруженные силы России с начала специальной военной операции поразили уже более 1 300 критически важных объектов Украины высокоточными ракетами.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов