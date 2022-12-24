Снайперы полицейского спецназа прибыли на север Косово

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Бойцы спецназа Rosu, вооруженные снайперскими винтовками, замечены в Лепосавиче на севере Косово. Местная газета «Вечерне новости» сообщила нарушении гарантий Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) и Миссии Евросоюза в Косове (EULEX).

«Вместо рядовых полицейских, которые находились в городе вместе с представителями KFOR и EULEX, в городе появились бойцы спецназа Rosu, вооруженные снайперскими винтовками», - процитировал ТАСС информацию издания.

Ранее сообщалось, что лидер сербов в Косово и Метохии Горан Ракич 22 декабря на митинге против притеснения сербского населения и нарушения его прав в Косове и Метохии, заявил, что баррикады, возведенные на севере Косово в том числе по причине игнорирования международным сообществом фактов притеснения сербов в регионе, останутся до тех пор, пока не будут выполнены все поставленные условия.

Напомним, что ситуация в Косове обострилась 6 декабря, когда спецназ непризнанного образования в сопровождении патрулей Миссии Евросоюза в Косове приступил к захвату помещений избирательных комиссий на севере Косово и Метохии. 8 декабря около 350 полицейских из Косово вторглись на населенный сербами север края на бронированных автомобилях и заблокировали северную часть Косовска-Митровицы. 10 декабря косовская полиция в Косовска-Митровице арестовала экс-полицейского - серба Деяна Пантича. В ответ сербское население вышло на улицы и перекрыло баррикадами улицы и дороги в нескольких населенных пунктах.