В стране и мире Боевики обстреляли «Хаймарсами» Михайловку в ЛНР Марина Крижановская Обстрел населенного пункта осуществлен в 02:10 одной ракетой из американской РСЗО. © Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Поселок Михайловка подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков в ночь на воскресенье 25 декабря. Поселок располагается в Перевальском районе Луганской Народной Республики. Обстрел производился из реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. В 02:10 по населенному пункту была выпущена одна ракета. Уточняются сведения о пострадавших. Информацию сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Накануне по Кировскому району Донецка украинские неонацисты выпустили три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров. Также центральный район Донецка несколько раз подвергся обстрелам из РСЗО «Град». Экспертное мнение и аналитика