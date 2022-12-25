Боевики обстреляли «Хаймарсами» Михайловку в ЛНР
Обстрел населенного пункта осуществлен в 02:10 одной ракетой из американской РСЗО.
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Поселок Михайловка подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков в ночь на воскресенье 25 декабря. Поселок располагается в Перевальском районе Луганской Народной Республики.
Обстрел производился из реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. В 02:10 по населенному пункту была выпущена одна ракета. Уточняются сведения о пострадавших.
Информацию сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Накануне по Кировскому району Донецка украинские неонацисты выпустили три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров. Также центральный район Донецка несколько раз подвергся обстрелам из РСЗО «Град».