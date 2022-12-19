Смерть и разрушения: что известно о новых обстрелах Донецка украинскими боевиками

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Поздним вечером центральный район Донецка несколько раз подвергся обстрелам со стороны украинских боевиков. Удары наносились из РСЗО «Град». Как сообщил корреспондент «Звезды» Владислав Кустов, противник выпускал по восемь - десять ракет за один раз.

Во время одного из финальных ударов пострадала больница. Пострадал корпус нейрохирургии и клинико-диагностический корпус. В корпус нейрохирургии ракета попала в палату, где находились пациенты. Двое из них пострадали, один был переведен в реанимацию и скончался. Также есть попадания в жилые дома. Один из снарядов разрушил квартиру пожилой женщины.

Обстрелы Донецка начались с утра 18 декабря. Украинские боевики ударили по Ворошиловскому и Петровскому району города. Пострадали здание детского сада, а также многоквартирные жилые дома.