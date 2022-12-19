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Смерть и разрушения: что известно о новых обстрелах Донецка украинскими боевиками

Андрей Аркадьев
Владислав Кустов
11:11 19.12.2022
Донецк сейчас особо интенсивно обстреливается вооруженными формированиями Украины.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Поздним вечером центральный район Донецка несколько раз подвергся обстрелам со стороны украинских боевиков. Удары наносились из РСЗО «Град». Как сообщил корреспондент «Звезды» Владислав Кустов, противник выпускал по восемь - десять ракет за один раз.

Во время одного из финальных ударов пострадала больница. Пострадал корпус нейрохирургии и клинико-диагностический корпус. В корпус нейрохирургии ракета попала в палату, где находились пациенты. Двое из них пострадали, один был переведен в реанимацию и скончался. Также есть попадания в жилые дома. Один из снарядов разрушил квартиру пожилой женщины.

Обстрелы Донецка начались с утра 18 декабря. Украинские боевики ударили по Ворошиловскому и Петровскому району города. Пострадали здание детского сада, а также многоквартирные жилые дома.

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