Украина обстреляла Донецк снарядами «натовского» калибра

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Украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда «натовского» калибра 155 мм. Об этом соообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:42 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», - говорится в сообщении СЦКК ДНР в Telegram-канале.

Также недавно националисты обстреляли город Каховка Херсонской области. В результате ударов было нарушено газоснабжение города.