«Шаляпин футбола и Гагарин шайбы»: как в день 100-летнего юбилея почтили память легендарного Всеволода Боброва

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Спортсмен номер один, игрок на все времена, самородок. Сто лет со дня рождения легендарного Всеволода Боброва. Футболиста, хоккеиста и тренера, причем в обоих видах спорта. Едва дебютировав в московском «Динамо», он тут же стал лучшим бомбардиром команды на самом знаковом турне клуба в Лондоне. Дома на него обрушилась ошеломляющая слава. Казалось, куда больше? Но завершив футбольную карьеру Бобров перешел в хоккей и стал олимпийским чемпионом.

Всеволод Бобров наверняка и подумать не мог, что в день его 100-летия по мячу на футбольном поле будет бить его жена. Хотя и чисто символически, в качестве почетного гостя. С момента смерти мужа прошло уже 43 года, но в памяти — как будто виделись вчера.

«Я когда пришла на поле, уже затрепетало сердце. Тронута воспоминаниями ветеранов, потому что благодаря им всем, их памяти продлили жизнь Всеволоду Михайловичу до ста лет», — говорит Елена Боброва.

Фотография рядом с кубком, где муж в военной форме, самая любимая, отмечает она. В такой обстановке, среди таких людей кажется, что Бобров жив и сейчас сам выйдет из-за угла. Знаменитый советский футболист, олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян всего на четыре года младше юбиляра. Единственный из ныне живущих, кто играл с ним в одной команде.

«Нам сказал его тренер Борис Аркадьев: Бобров — это бифштекс, а вокруг него — это гарнир. Я играл с ним в бильярд, он играл хорошо в волейбол, баскетбол, теннис. Это уникальный был спортсмен, такие, как он, рождаются раз в век», — вспоминает Симонян.

Вековой юбилей Боброва собрал на одном поле знаменитых футболистов прошлых лет. Команды ветеранов сборной России и ЦСКА. На воротах одной из команд ветеранов — легендарный вратарь, серебряный призер чемпионата Европы 1988 года, кумир молодежи 80-х и 90-х Ринат Дасаев. В свои 65 легендарный голкипер играет в воротах более чем уверенно.

Всеволод Бобров был уникальным спортсменом в мировой истории. Лучшим бомбардиром своего времени — Криштиану Роналду в футболе и Александром Овечкиным в хоккее одновременно. Боброву принадлежит не побитый до сих пор рекорд — 10 шайб, заброшенных в одном матче. «Шаляпин русского футбола, Гагарин шайбы на Руси» — писали о нем газеты. Бобров громил канадцев на ледовой площадке и как игрок, и как тренер. На олимпийских играх и в легендарной Суперсерии 1972 года.

Но впервые мировая слава пришла к Боброву в 1945 году. Сразу после войны он в составе московского «Динамо» отправился в турне по Великобритании. Там став лучшим бомбардиром, забив шесть из 19-ти голов. Его гениальной игре посвящен фильм Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин».

Для молодых игроков Бобров был глыбой, настоящим авторитетом. Он доносил свои мысли, никогда не повышая голос.

«Добротой, теплотой покрывал, обаянием. И мы на глазах чуяли, что растем», — вспоминает двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев.

Бобров был талантлив и побеждал, потому что на поле и на льду был не как все. Так же и в день его юбилея на Аллее Славы ЦСКА у его бюста состоялись сразу две церемонии возложения цветов. От футболистов и от хоккеистов. Полковника Боброва чествовал военный оркестр, почетный караул и юное поколение армейцев, которое помнит великого одноклубника.