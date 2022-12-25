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Трамп оскорбил Байдена в своем рождественском обращении

Семен Лавров
23:38 25.12.2022
Себя же экс-президент назвал «блестящим, проницательным и любящим США».
Трамп оскорбил Байдена в своем рождественском обращении
© Фото: Wiese, Face to face, Globallookpress
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45-ый президент Соединенных штатов Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении резко высказался о демократах и действующем главе Белого дома - Джо Байдене. По мнению бывшего лидера США, ФБР платит медиа за продвижение его главного политического оппонента в то время, как сам Трамп является куда более проницательным политиком и настоящим патриотом.

«Всем счастливого Рождества, включая радикальных левых марксистов, которые пытаются уничтожить нашу страну, Федеральное бюро расследований, которое незаконно принуждает и платит социальным и увечным вещательным медиа за продвижение умственно отсталого демократа над блестящим, проницательным и любящим США Дональдом Трампом», - передает его сообщение РИА Новости.

Ранее комиссия Палаты Представителей США представила 800-страничный доклад по расследованию штурма Капитолия сторонниками Трампа, произошедшему в 2021 году, и рекомендовала запретить ему занимать какой-либо руководящий пост в стране. В ответ на это 45-ый президент Соединенных штатов назвал данный отчет «охотой на ведьм».

Недовольство Джо Байденом также растет и в американских СМИ. Например, по итогам недавнего официального визита в США президента Украины Владимира Зеленского популярный ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал их встречу унизительной. Кроме него с критикой действующего главы Белого дома выступили также ряд других крупных изданий.

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