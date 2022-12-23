«Охота на ведьм»: как противники Трампа пытаются помешать его участию в президентской гонке

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Сговор с целью обмана, препятствование следствию, содействие мятежу и подстрекательство к нему. Сразу четыре уголовных дела может возбудить американский Минюст в отношении бывшего президента США. Но главное запретить Трампу, уже объявившему о своем участии в предвыборной гонке, вообще занимать какой-либо государственный пост.

По крайней мере это рекомендует комиссия Палата Представителей США, которая по итогам полутора лет расследования в связи со штурмом Капитолия 6 января представила 800-страничный доклад. Вину Трампа в нем сочли полностью доказанной, хотя предъявить смогли лишь призыв к пересчету голосов и отказ отозвать своих сторонников в течение трех часов.

«Президент Трамп устроил большой пожар. Он подливал масла в огонь и часами сидел в столовой Белого дома, наблюдая за ситуацией. И сегодня он все еще продолжает раздувать это пламя. Это было его последним нарушением конституционного долга», - заявила член Палаты представителей США Элейн Лурия.

Сам Трамп предсказуемо назвал отчет предвзятым и обвинил в охоте ведьм, в том числе, и представителей собственной партии. До этого, по уже требованию уже демократов, были опубликованы налоговые декларации экс-президента США, но и там ничего не интересного не оказалось. На этом фоне подробности жизни Трампа по-прежнему привлекают к себе всеобщее внимание. Например, были сняты кадры в его поместье во Флориде, где летом прошли обыски из-за якобы вывоза секретных документов. A Washington Post опубликовала целое расследование о нравах и привычках бывшего хозяина Белого дома.

Но и даже и без этого шансы Трампа на переизбрание оценивают, как весьма сомнительные. У него худший рейтинг за последние 7 лет. Впрочем, недалеко от Трампа ушел и нынешний президент США. А тут еще и планы республиканцев, занявших большинство в Палате представителей, сразу после Нового года начать расследование на предмет связи Байдена с бизнесом его сына на Украине. Илон Маск выложил документы, опубликованные одним из американских журналистов, о попытках ФБР замолчать об этом информацию.

«Ситуация вокруг трампа, связанная с возбуждением уголовных дел против него, имеет явный политический подтекст. Я убежден, что уголовные дела против Трампа, они инициированы с молчаливого согласия Джо Байдена», - считает политолог Дмитрий Ежов.

При этом противников Трампа не убедило даже то, что наличие планов преднамеренного штурма Капитолия в интервью CNN не признал даже лидер ультраправой политической организации Proud Boys. Как раз сейчас начался суд над его участниками.

«Восемь членов Proud Boys решили попасть внутрь, я думаю это было ошибкой входить. И мнение о том, что мы договорились как попасть внутрь Капитолия - ложь», - сообщил лидер Proud Boys Энрике Таррио.

На этом фоне очки на предстоящих выборах набирает возможный конкурент Дональда Трампа, губернатор Флориды и бывший военный, проходящий службы в Ираке и на базе на Кубе Гуантанамо Рон Десантис. Сторонник традиционных ценностей на фоне теряющего популярность Джо Байдена совсем скоро может быть избран новым президентом США. Если, конечно, он пройдет республиканские праймериз.

Ранее Дональд Трамп опубликовал видеообращение в образе супергероя и анонсировал важное заявление. В ролике 45-ый президент США стоит на фоне золотой надписи TRUMP TOWER, а из под его рубашки виден красный костюм супергероя с буковй «Т» на груди.