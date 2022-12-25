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Welt: Германия попала в катарскую западню, отказавшись от российского газа

Ирина Елагина
02:11 25.12.2022
По данным СМИ, контракт на поставки газа из Катара обернулся для Германии угрозами и шантажом.
Welt: Германия попала в катарскую западню, отказавшись от российского газа
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press
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По данным немецкой газеты Die Welt, Катар откровенно угрожает Европе перекрыть газовый кран. Эти угрозы связаны с контрактом на поставки газа из Катара в Германию - договор поставок, как полагают эксперты издания, «маленький эмират» пытается теперь использовать, чтобы препятствовать расследованию коррупционного скандала «Евпропарламент-Катар».

«Энергетический кризис придал новую силу странам Персидского залива, включая Катар, который является крупнейшим экспортером сжиженного природного газа. По этой причине в нынешнем году европейские политики много раз ездили в регион, чтобы заключить контракты на поставки ресурсов. Однако Европа, стремящаяся снизить долю России в поставках энергоресурсов, теперь, похоже, попадает "из огня да в полымя"», - цитирует РИА Новости публикацию.

Проблемы возникли из-за расследования коррупционного дела в отношении одной из бывших руководителей Европейского парламента - Евы Кайли. Материалы дела связаны с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Когда Европарламент попытался на время следствия ограничить катарских лоббистов, последовали угрозы «в неприятной манере».

«Таким образом, маленький эмират откровенно угрожает Европе перекрыть газовый кран», - пишет Die Welt.

По сведениям издания, немецкие компании недавно подписали контракты с Катаром на поставку двух миллионов тонн СПГ с 2026 года, что в новых политических обстоятельствах связывает руки правительству Германии.

«Правительство Германии дважды подумает, прежде чем делать какие-либо заявления или решения, которые могут разозлить шейхов», - резюмируют эксперты Die Welt.

Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура Бельгии задержали заместителя председателя Европарламента Еву Кайли и ее партнера по подозрению в получении «крупных денежных вознаграждений и дорогих подарков» за поддержку заявки Катара на право проведения ЧМ по футболу.

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