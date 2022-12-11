Ева Кайли, задержанная по делу о коррупции на ЧМ-2022, лишена полномочий замглавы ЕП
Она также была исключена из партии «Движение перемен».
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Греческий политик Ева Кайли, подозреваемая в коррупции на ЧМ-2022, лишена полномочий замглавы Европарламента. Об этом сообщило агентство Reuters.
«В свете судебных расследований, проводящихся в настоящее время бельгийскими властями, председатель Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Еве Кайли», - цитирует агентство комментарий Европарламента.
Ранее вице-президента организации задержали в Бельгии по делу о коррупции на ЧМ-2022. Также был задержан ее партнер.