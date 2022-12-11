В стране и мире Ева Кайли, задержанная по делу о коррупции на ЧМ-2022, лишена полномочий замглавы ЕП Анастасия Бобылева Она также была исключена из партии «Движение перемен». © Фото: EUC Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Греческий политик Ева Кайли, подозреваемая в коррупции на ЧМ-2022, лишена полномочий замглавы Европарламента. Об этом сообщило агентство Reuters. «В свете судебных расследований, проводящихся в настоящее время бельгийскими властями, председатель Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Еве Кайли», - цитирует агентство комментарий Европарламента. Ранее вице-президента организации задержали в Бельгии по делу о коррупции на ЧМ-2022. Также был задержан ее партнер. Экспертное мнение и аналитика