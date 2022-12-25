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Все застрявшие в Хургаде россияне отправлены в Москву

Дарина Криц
00:03 25.12.2022
Все задержавшиеся в Египте не по своей воле россияне возвращены домой.
Все застрявшие в Хургаде россияне отправлены в Москву
© Фото: Tom Weller dpa Globallookpress
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Вынужденные задержаться в курортном египетском городе Хургада россияне вылетели в Москву. Они находились в Египте из-за возникших проблем у авиакомпании iFly.

Часть россиян была отправлена в страну альтернативными рейсами. Последняя группа туристов вылетела в Москву самолетом авиакомпании Red Wings. Об этом ТАСС рассказал генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

«Сегодня вечером из Хургады в Москву рейсом авиакомпании Red Wings вылетела последняя группа российских туристов - клиентов туроператора Tez Tour, остававшихся в этом египетском городе из-за проблем, возникших ранее у компании iFly. Мероприятия по отправке россиян, не по своей воле задержавшихся в Хургаде, завершены», - сообщил дипломат агентству.

Ранее в Россию вернулись 350 человек из Хургады. Это был первый рейс по вывозу застрявших в Хургаде россиян.

С середины декабря авиакомпания  iFly отменила или перенесла все рейсы в Египет. Трудности с полетами были связаны с ограничениями для российских авиакомпаний на пролет в воздушном пространстве Иордании. Авиакомпания iFly просила разрешения на полеты через Сирию.

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