Первый самолет с застрявшими в Хургаде россиянами прилетел в Москву

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Первый самолет с российскими туристами, который застрял на египетском курорте Хургада, прилетел в Москву. Таким образом, в Россию вернулись 350 граждан. Напомним, с четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все рейсы в Египет.

«Мы устали от вынужденного отдыха и очень рады наконец-то вернуться домой», - приводит РИА Новости слова пассажирки Натальи.

Рейс приземлившегося в Москве самолета вместо не получившей разрешение на полет iFly выполнила авиакомпания Red Wings.

Трудности с полетами были связаны с ограничениями для российских авиакомпаний на пролет в воздушном пространстве Иордании. Авиакомпания iFly просила разрешения на полеты через Сирию. По данным Росавиации, не предоставила для этого необходимую информацию.