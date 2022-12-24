МЧС: руководство сгоревшего приюта в Кемерово не пустило инспектора в декабре

7 декабря в сгоревшем сегодня ночью приюте для престарелых должен был состояться инспекционный визит, однако его руководство не пустило инспектора внутрь. Из-за пожара погибли 20 человек.

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Начальство сгоревшего сегодня ночью дома престарелых в Кемерово отказалось пускать инспектора для проведения проверки чуть более двух недель назад, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В результате пожара погибли 20 человек.

«В декабре текущего года Госпожнадзором, по согласованию с прокуратурой, инициирован инспекционный визит, в рамках которого инспектор вышел на объект 7 декабря. Руководство приюта отказало ему в доступе к помещению. За что в отношении собственника дома был составлен протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица», - заявили в МЧС.

В региональном центре медицины катастроф добавили, что в результате пожара есть шесть пострадавших, двое из которых госпитализированы в тяжелом состоянии с ожогами. В экстренных службах отметили, что дом престарелых работал нелегально, узнали РИА Новости.

По словам губернатора Сергея Цивилева, в Кемеровской области назначены проверки всех престарелых домов, особенно частных, в течение ближайшей недели.

Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров.

Ранее «Звезда» показала дневные кадры пострадавшего от огня дома престарелых в Кемерове. Разбор завалов на месте возгорания завершен. Предварительная площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело по трем статьям.