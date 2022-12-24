В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МЧС: руководство сгоревшего приюта в Кемерово не пустило инспектора в декабре

Вероника Волосунова
08:06 24.12.2022
7 декабря в сгоревшем сегодня ночью приюте для престарелых должен был состояться инспекционный визит, однако его руководство не пустило инспектора внутрь. Из-за пожара погибли 20 человек.
МЧС: руководство сгоревшего приюта в Кемерово не пустило инспектора в декабре
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Начальство сгоревшего сегодня ночью дома престарелых в Кемерово отказалось пускать инспектора для проведения проверки чуть более двух недель назад, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В результате пожара погибли 20 человек. 

«В декабре текущего года Госпожнадзором, по согласованию с прокуратурой, инициирован инспекционный визит, в рамках которого инспектор вышел на объект 7 декабря. Руководство приюта отказало ему в доступе к помещению. За что в отношении собственника дома был составлен протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица», - заявили в МЧС.

В региональном центре медицины катастроф добавили, что в результате пожара есть шесть пострадавших, двое из которых госпитализированы в тяжелом состоянии с ожогами. В экстренных службах отметили, что дом престарелых работал нелегально, узнали РИА Новости.

По словам губернатора Сергея Цивилева, в Кемеровской области назначены проверки всех престарелых домов, особенно частных, в течение ближайшей недели.

Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров.

Ранее «Звезда» показала дневные кадры пострадавшего от огня дома престарелых в Кемерове. Разбор завалов на месте возгорания завершен. Предварительная площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело по трем статьям.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:48 Армия
Видео
МО РФ: Пентагон удалил 80% информации из отчета DTRA о биологических проектах на Украине
08:06 В стране и мире
МЧС: руководство сгоревшего приюта в Кемерово не пустило инспектора в декабре
05:31 В стране и мире
В США назвали омерзительным оказание военной помощи нацистскому правительству Украины
05:13 Армия
Видео
Важна простая связь с домом: бойцы ЦВО провели телемост с родными из Ульяновска и Самары
08:21 В стране и мире
В ЛНР задержали готовившего теракты экс-боевика «Азова»*
Популярное
Видео
Путин признался, что верит в Деда Мороза
Видео
Ад для украинских боевиков: кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» на Артемовском направлении
В России уберут возрастную маркировку школьной и религиозной литературы
Видео
Путин заявил, что он и сейчас считает братским народ Украины
Видео
Шойгу отметил количество добровольцев в войсках, их более 20 тысяч человек
Видео
Путин заявил о необходимости развивать арсенал современных ударных средств в ВС РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.