МЧС: руководство сгоревшего приюта в Кемерово не пустило инспектора в декабре
Начальство сгоревшего сегодня ночью дома престарелых в Кемерово отказалось пускать инспектора для проведения проверки чуть более двух недель назад, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В результате пожара погибли 20 человек.
«В декабре текущего года Госпожнадзором, по согласованию с прокуратурой, инициирован инспекционный визит, в рамках которого инспектор вышел на объект 7 декабря. Руководство приюта отказало ему в доступе к помещению. За что в отношении собственника дома был составлен протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица», - заявили в МЧС.
В региональном центре медицины катастроф добавили, что в результате пожара есть шесть пострадавших, двое из которых госпитализированы в тяжелом состоянии с ожогами. В экстренных службах отметили, что дом престарелых работал нелегально, узнали РИА Новости.
По словам губернатора Сергея Цивилева, в Кемеровской области назначены проверки всех престарелых домов, особенно частных, в течение ближайшей недели.
Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров.
Ранее «Звезда» показала дневные кадры пострадавшего от огня дома престарелых в Кемерове. Разбор завалов на месте возгорания завершен. Предварительная площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело по трем статьям.