СКР возбудил уголовное дело по факту пожара в приюте для престарелых в Кемерово

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли постояльцы дома престарелых в Кемерово.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области, уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», - говорится в сообщении пресс-службы.

В СКР добавили, что по предварительной информации пожар начался в помещении приюта, где проживали люди. По данным на 6 утра, числятся погибшими 20 человек. Но информация о точном количестве погибших и пострадавших уточняется.

СКР поделился кадрами изнутри здания сгоревшего приюта для престарелых в Кемерово. На записи видно, что помещения приюта, где сгорели 20 человек, полностью уничтожено огнем.