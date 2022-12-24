Из пожара в Кемерово успели вынести газовый баллон до того, как он взорвался

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При тушении пожара в доме престарелых в Кемерово спасатели успели оперативно вынести обгоревший газовый баллон до того, как он взорвался, передает с места событий корреспондент «Звезды» Александр Шеметов.



«Сейчас пожар уже полностью потушили. Можно подойти поближе. Видно, насколько ожесточенной была борьба с огнем. Спасатели выносили из дома все, что может загореться. Например, обгоревший газовый баллон. Его успели вынести из дома до того, как он взорвался», - сообщил Александр Шеметов.

Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. По предварительной информации, дом престарелых загорелся из-за неисправного работавшего на угле и дровах котла.

Ранее СКР возбудил уголовное дело по факту пожара в приюте для престарелых в Кемерово. В СКР сообщили, что по предварительной информации пожар начался в помещении приюта, где проживали люди. По данным на 6 утра, числятся погибшими 20 человек. Но информация о точном количестве погибших и пострадавших уточняется.