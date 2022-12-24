При пожаре в доме престарелых в Кемерово четверо погибли, еще двое ранены

Крупный пожар произошел в частном доме престарелых в Кемерово.

© Фото: mchs.gov.ru

Крупный пожар с человеческими жертвами произошел в частном доме престарелых в Кемерово. По информации экстренных служб, по меньшей мере четыре человека погибли, еще двое пострадали.

«В частном доме престарелых на Таврической улице в Кемерово произошел пожар. Погибли четыре человека. Двое пожилых людей получили травмы», - процитировало ТАСС собеседника в МЧС.

Частный дом престарелых находится на Таврической улице. На месте происшествия работают бригады МЧС и скорой помощи.