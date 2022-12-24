Число погибших обитателей приюта в Кемерово увеличилось до 20

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Порядка 20 жителей приюта в Кемерово погибли в результате пожара. В настоящее время спасатели продолжают проводить разбор завалов в условиях низкой температуры воздуха. Напомним, пожар произошел в частном заведении на улице Таврическая. По одним данным это был нелегальный дом престарелых, по другим - приют.

Площадь пожара составила 180 квадратных метров. Экстренные службы сообщают о выгорании этажа, на котором располагались люди. Приводится версия, что возгорание началось из-за неисправного работавшего на угле и дровах котла.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

«24 декабря текущего года в 3 часа 30 минут (местного времени) поступило сообщение о возгорании помещения, где, по предварительной информации, проживали люди. В настоящее время точное количество погибших и пострадавших уточняется», - информирует Следственный комитет РФ.

Также указано, что два человека в тяжелом состоянии госпитализированы. Еще четверо отпущены на амбулаторное лечение.

Немногим ранее пожар в горящем доме удалось ликвидировать. Прокуратурой Кемеровской области организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности.

