Националисты обстреляли Макеевку в ДНР «натовскими» снарядами

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Украинские националисты обстреляли населенный пункт Макеевка тремя снарядами «натовского» калибра в 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.43 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Напомним, сегодня украинские боевики утром обстреляли ДНР восемью «натовскими снарядами» калибра 155 миллиметров. Первые пять снарядов были выпущены в 8.10 по Петровскому району Донецка. Еще три снаряда попали в населенный пункт Пантелеймоновка в 8.30.