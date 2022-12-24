Не менее 11 человек погибли в результате пожара в нелегальном доме престарелых
Немногим ранее приводилась информация о девяти погибших постояльцах.
© Фото: МЧС России
Сообщается о возросшем количестве жертв в нелегальном доме престарелых в Кемерове. По последним данным, вспыхнувший пожар унес жизни 11 постояльцев данного заведения.
Частный дом престарелых располагается на Таврической улице в Кемерове. Ранее приводилась информация экстренных служб, что не менее четырех человек погибли, позднее их число увеличилось до девяти.
Также порядка двух человек пострадали в результате пожара. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и МЧС.