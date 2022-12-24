Число жертв пожара в доме престарелых в Кемерове увеличилось до девяти

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Обновленная информация о пожаре в частном доме престарелых приходит из Кемерово. Согласно последним данным РИА Новости, в нем погибли девять человек.

Напомним, немного ранее экстренные службы сообщали о по меньшей мере четырех погибших. Еще двое - пострадавшие.

Частный дом престарелых, загоревшийся в Кемерово на Таврической улице, обозначен как нелегальный. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и МЧС.