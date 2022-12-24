Число жертв пожара в доме престарелых в Кемерове увеличилось до девяти
Чрезвычайное происшествие случилось в частном доме престарелых.
© Фото: mchs.gov.ru
Обновленная информация о пожаре в частном доме престарелых приходит из Кемерово. Согласно последним данным РИА Новости, в нем погибли девять человек.
Напомним, немного ранее экстренные службы сообщали о по меньшей мере четырех погибших. Еще двое - пострадавшие.
Частный дом престарелых, загоревшийся в Кемерово на Таврической улице, обозначен как нелегальный. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и МЧС.