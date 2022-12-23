Путин прибыл в Тулу на совещание по обеспечению потребностей ВС РФ

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Президент России Владимир Путин прибыл в Тулу, где проведет совещание по обеспечению потребностей Вооруженных сил, которые задействованы в специальной военной операции на Украине. Также ожидается визит российского лидера в Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова, где производится вооружение.

Сопровождает президента губернатор Тульской области Александр Дюмин. Они осмотрят ситуационный центр, который недавно открыл губернатор.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ижевск. Глава оборонного ведомства проверит выполнение гособоронзаказа. Также Шойгу ознакомился с процессом производства стрелкового вооружения.