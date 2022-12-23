В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин прибыл в Тулу на совещание по обеспечению потребностей ВС РФ

Алексей Курильченко
17:19 23.12.2022
Ожидается визит российского лидера в Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова.
Путин прибыл в Тулу на совещание по обеспечению потребностей ВС РФ
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин прибыл в Тулу, где проведет совещание по обеспечению потребностей Вооруженных сил, которые задействованы в специальной военной операции на Украине. Также ожидается визит российского лидера в Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова, где производится вооружение.

Сопровождает президента губернатор Тульской области Александр Дюмин. Они осмотрят ситуационный центр, который недавно открыл губернатор.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ижевск. Глава оборонного ведомства проверит выполнение гособоронзаказа. Также Шойгу ознакомился с процессом производства стрелкового вооружения.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:19 В стране и мире
Путин прибыл в Тулу на совещание по обеспечению потребностей ВС РФ
16:29 Армия
Видео
В Минобороны России рассказали об уничтожении украинского штурмовика Су-25 и вертолета Ми-8
15:05 В стране и мире
LCI: два человека погибли в результате стрельбы в Париже
13:58 Армия
Видео
Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом в зоне СВО
13:20 ОПК
Видео
Грозная и бесшумная: подлодку «Великие Луки» спустили на воду в Петербурге
Популярное
Видео
Путин признался, что верит в Деда Мороза
Видео
Ад для украинских боевиков: кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» на Артемовском направлении
Видео
«Снежинки окукливались»: Вильфанд о ледяных дождях в Москве
Видео
Путин заявил, что он и сейчас считает братским народ Украины
Видео
Шойгу отметил количество добровольцев в войсках, их более 20 тысяч человек
Видео
Путин заявил о необходимости развивать арсенал современных ударных средств в ВС РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.