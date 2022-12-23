Развертывание, удар, отход, перезарядка: кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации
Главное условие работы расчетов - работать быстро, так как их могут засечь и также отработать по ним.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» Центрального военного округа, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции, опубликовало Минобороны России.
Боевые машины РСЗО прибывают на стартовые позиции, проводят развертывание. Затем расчет наносит ракетные удары 220-миллиметровыми реактивными снарядами по позициям подразделений украинских националистов.
Экспертное мнение и аналитика