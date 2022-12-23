Армия Развертывание, удар, отход, перезарядка: кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации Главное условие работы расчетов - работать быстро, так как их могут засечь и также отработать по ним. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» Центрального военного округа, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции, опубликовало Минобороны России. Боевые машины РСЗО прибывают на стартовые позиции, проводят развертывание. Затем расчет наносит ракетные удары 220-миллиметровыми реактивными снарядами по позициям подразделений украинских националистов. © Минобороны России После ударов артиллеристы меняют огневые позиции, проводят зарядку и уходят в районы ожидания. Корректировку огня подразделениям обеспечивают беспилотные летательные аппараты. «Наша боевая работа заключается в том, что мы по поступлении сигнала выезжаем мгновенно на задачу. Разворачиваемся, нам дают координаты целеуказания, мы открываем плотный огонь по противнику. По-другому у нас никак: если мы не будем быстро работать, нас могут засечь и также отработать по нам. И заключается наша задача в том, чтобы поддерживать пехоту», - рассказал наводчик с позывным «Гром». В Центральном военном округе отмечают высокую эффективность применения РСЗО «Ураган» за счет мобильности и огневой мощи, равно как и действия расчетов. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика