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Развертывание, удар, отход, перезарядка: кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации

05:01 23.12.2022
Главное условие работы расчетов - работать быстро, так как их могут засечь и также отработать по ним.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» Центрального военного округа, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции, опубликовало Минобороны России.

Боевые машины РСЗО прибывают на стартовые позиции, проводят развертывание. Затем расчет наносит ракетные удары 220-миллиметровыми реактивными снарядами по позициям подразделений украинских националистов.

© Минобороны России

После ударов артиллеристы меняют огневые позиции, проводят зарядку и уходят в районы ожидания. Корректировку огня подразделениям обеспечивают беспилотные летательные аппараты.

«Наша боевая работа заключается в том, что мы по поступлении сигнала выезжаем мгновенно на задачу. Разворачиваемся, нам дают координаты целеуказания, мы открываем плотный огонь по противнику. По-другому у нас никак: если мы не будем быстро работать, нас могут засечь и также отработать по нам. И заключается наша задача в том, чтобы поддерживать пехоту», - рассказал наводчик с позывным «Гром».

В Центральном военном округе отмечают высокую эффективность применения РСЗО «Ураган» за счет мобильности и огневой мощи, равно как и действия расчетов.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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