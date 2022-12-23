Yonhap: КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

КНДР с начала года провела более трех десятков ракетных пусков.

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Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом информирует агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

«Север запустил две ракеты малой дальности из района Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря», - сказано в сообщении.

Напомним, КНДР с начала года провела более трех десятков ракетных пусков. В Пхеньяне это называют ответом на провокации США и их союзников, которые, как считают в МИД страны, своими военными учениями превратили Корейский полуостров в горячую точку.

Кроме того, сестра лидера КНДР заявляла, что все, кто придираются к пускам ракет в Северной Корее, вскоре самостоятельно смогут убедиться в их надежности и возможностях.