В Японии заявили о пуске двух баллистических ракет Северной Кореей

КНДР с начала года провела более трех десятков ракетных пусков.

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Северная Корея выпустила две баллистические ракеты со своего западного побережья в восточном направлении утром в воскресенье. Об этом сообщает агентство NHK со ссылкой на Министерство обороны Японии.

По данным ведомства, ракеты были выпущены 11.11 и 11.52 (6.11 и 6.52 мск) и упали в Японское море за пределами исключительной экономической зоны страны. О каких-либо повреждениях не сообщается.

КНДР с начала года провела более трех десятков ракетных пусков. В Пхеньяне это называют ответом на провокации США и их союзников, которые, как считают в МИД страны, своими военными учениями превратили Корейский полуостров в горячую точку.