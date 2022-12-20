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Сестра Ким Чен Ына заявила, что скоро все убедятся в возможностях ракет КНДР

Елизавета Потейчук
07:25 20.12.2022
Иностранные эксперты в очередной раз пытаются принизить возможности стратегических вооружений КНДР, считает политик.
Сестра Ким Чен Ына заявила, что скоро все убедятся в возможностях ракет КНДР
© Фото: Cheng Dayu, Xinhua, Globallookpress
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Все, кто придираются к пускам ракет в Северной Корее, вскоре самостоятельно смогут убедиться в их надежности и возможностях. С таким заявлением выступила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон.

«Марионеточные гангстеры и их жалкие эксперты который год демонстрируют нам, как они зря волнуются о том, что наши межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) не прошли проверку, не признана технология повторного входа в атмосферу, всегда придираются к таким вещам, может, это является для них самоуспокоением. Это мы должны беспокоиться и тестировать, не знаю, почему эти люди волнуются о надежности чужих вооружений», - цитирует слова Ким Е Чжон Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По словам политика, иностранные эксперты в очередной раз пытаются принизить возможности стратегических вооружений КНДР.

Напомним, КНДР с начала года провела более трех десятков ракетных пусков. В Пхеньяне это называют ответом на провокации США и их союзников, которые, как считают в МИД страны, своими военными учениями превратили Корейский полуостров в горячую точку.

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