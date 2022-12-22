Рогозин заявил, что кто-то «слил» о нем информацию

В связи с чем вечером 21 декабря гостиница, в которой проходила встреча Рогозина и Хоценко, подверглась обстрелу.

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Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что информацию о его местоположении «слили», в связи с чем около 19:45 гостиница оказалась под обстрелом.

«Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм. Следствие определит, откуда и кто», - сообщил Рогозин в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня ночью бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко получили ранения во время обстрела гостиницы в Донецке.