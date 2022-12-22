Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин ранен в Донецке при обстреле гостиницы

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Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин получил ранение во время обстрела гостиницы в Донецке.

Приводится информация, что его жизни ничто не угрожает. Он был ранен в спину, осколок прошел в сантиметре от позвоночника. Об этом сообщил помощник Рогозина.

Вместе с тем получили травмы сопровождавшие его лица. Ранее, в начале декабря, экс-глава космической госкорпорации заявлял, что на украинских боевиков работают сотни космических аппаратов Запада.

Он пояснил, что у него есть таблица, на которой отображаются пролеты над зоной спецоперации всех аппаратов, передающих информацию. В интервью он сказал, что это сотни космических аппаратов всех стран, объединенных западным сообществом, «которое сегодня работает на вооруженные силы Украины».