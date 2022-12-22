При обстреле гостиницы в Донецке получил ранения глава правительства ДНР Хоценко

Председатель правительства ДНР пострадал при обстреле гостиницы в Донецке.

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Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко получил ранения при обстреле гостиницы в Донецке. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

По данным СМИ, ранение не тяжелое, угрозы жизни Хоценко нет.

Ранее сообщалось, что под обстрел украинских боевиков попала гостиница в Донецке, в которой проживали военные советники во главе с Дмитрием Рогозиным. Экс-глава «Роскосмоса» также ранен.