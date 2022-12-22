«Армия повзрослеет»: эксперт оценил задачи, поставленные на коллегии Минобороны

Эксперт напомнил, что в Польше и Прибалтике происходит наращивание группировок НАТО, что требует создание новых частей и соединений в армии РФ.

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Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в беседе со «Звездой» прокомментировал задачи, которые были поставлены на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Касаясь предложения главы Минобороны РФ Сергея Шойгу поэтапно увеличить призывной возраст, а предельный повысить до 30 лет, эксперт указал, что, вероятно, зрелые граждане будут более восприимчивы к требованиям военной службы.

«Верхняя планка вырастет до 30 лет, это значит, что армия станет более взрослой, если мы говорим о призывной армии. Соответственно, она повзрослеет на три года в среднем», - говорит Рожин.

Кроме того, специалист отметил, что в последние годы популяризировалась контрактная служба, для ее распространения были внесены определенные инвестиции.

«Когда более зрелый человек понимает, для чего это, зачем это, он понимает те выгоды, которые несет в себе контрактная служба в плане социального пакета, зарплаты. Есть понимание обязанности особенно в условиях специальной военной операции. В данном случае это определенные риски. Естественно, государство всячески мотивирует людей, которые хотят таким образом сформировать свою карьеру», - добавил Рожин.

Также эксперт напомнил, что в Польше и Прибалтике происходит наращивание группировок НАТО, а также втягивание в альянс Финляднии. Рожин указал, что из-за этого требуется создание новых частей и соединений, что было упомянуто в ходе коллегии.

«Соответственно, это требует увеличения численности личного состава как непосредственно для текущих задач, связанных с мобилизацией, призывом и прочим. Поэтому мы видим рост до полутора миллионов. С моей точки зрения, Россия может безболезненно потянуть армию где-то до 2-2,5 миллионов человек», - считает Рожин.

Напомним, в ходе коллегии президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу обозначили ключевые задачи, которые должно выполнить оборонное ведомство, указали на пути дальнейшего развития российской армии, а также сообщили о ходе специальной военной операции на Украине.