СМИ сообщили об убийстве в Афинах грузинского криминального авторитета

В Афинах поздним вечером в субботу, 1 января, был убит выходец из Грузии на глазах его жены и ребенка, пишут греческие СМИ.

Согласно материалу, инцидент произошел в районе Мосхато, когда 41-летний мужчина возвращался домой со своей семьей. Поджидавший его преступник сделал не менее четырех выстрелов в сторону погибшего, в том числе один в голову. Полиция, по данным издания, не исключает версию о заказном убийстве.

«Первая информация говорит о сведении счетов. Не исключено, что заказ на убийство был из-за границы», - пишет издание Proto thema.

По информации СМИ, убитый был членом грузинской мафии и известен по кличке Шотико. Журналисты также сообщают, что преступление может быть связано с «разборками» между тбилисским и кутаисским криминалитетом.

Ранее сообщалось, что в Сухуми за ограбление банка был задержан предполагаемый участник убийства российского криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного под кличкой Япончик. До этого мужчина находился в международном розыске.

Напомним, Иваньков погиб от выстрела из снайперской винтовки 9 октября 2009 года. Киллер расстрелял его на крыльце ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве.