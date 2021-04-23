Соучастника убийства Япончика приговорили к 14 годам колонии

Соучастник убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) Каха Газзаев был приговорен к 14 годам заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. "ж,з" ч.2 ст.105 УК РФ, ч.3 ст.222 УК РФ (убийство, незаконный оборот оружия)... Приговором суда Газзаеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», - говорится в сообщении.

Как уточняется, дело Газзаева было направлено в отдельное производство, так как он полностью признал свою виновность, что дает возможность рассчитывать на смягчение наказание.

Следствие полагает, что к устранению Иванькова может быть причастен Илья Симония, который сделал это с целью передела сфер влияния между организованными преступными группировками. Для совершения преступления, по версии обвинения, он привлек Каху Газзаева, Муртази Шаданию, Джамбулу Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу.

Иваньков погиб от выстрела из снайперской винтовки 9 октября 2009 года. Киллер расстрелял его на крыльце ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве.