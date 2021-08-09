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СМИ: в Абхазии задержали обвиняемого в убийстве вора в законе Япончика

Олеся Степакова
19:05 09.08.2021
Астамур Бутба был заочно арестован за причастность к убийству Вячеслава Иванькова и объявлен в международный розыск.
СМИ: в Абхазии задержали обвиняемого в убийстве вора в законе Япончика
© Фото: РИА Новости
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Обвиняемого по делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) задержали в Сухуми за ограбление банка. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Уточняется, что подозреваемый Астамур Бутба, который был заочно арестован за причастность к убийству Вячеслава Иванькова, был объявлен в международный розыск и скрывался в Абхазии.

Следствие полагает, что к устранению Иванькова может быть причастен Илья Симония, который сделал это с целью передела сфер влияния между организованными преступными группировками. Для совершения преступления, по версии обвинения, он привлек Каху Газзаева, Муртази Шаданию, Джамбулу Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу.

Иваньков погиб от выстрела из снайперской винтовки 9 октября 2009 года. Киллер расстрелял его на крыльце ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. По данным СМИ, которое ссылается на данные следствия, стрелял в Япончика именно Бутба.

Ранее в Генпрокуратуре уточнили, что Газзаеву, Шадании и Джанашии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Симония, Папава и Бутба объявлены в международный розыск. После убийства Бутба и Папава уехали из России в Абхазию.

В апреле 2021 года стало известно, что один из соучастников убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова Каха Газзаев был приговорен к 14 годам заключения в колонии строгого режима.

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